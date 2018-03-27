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صور.. الشرطة تساعد مسنة مريضة وتنقلها إلى لجنتها بروض الفرج

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:14 ص
صور.. الشرطة تساعد مسنة مريضة وتنقلها إلى لجنتها بروض الفرج رجال الشرطة تساعد كبار السن





كتب إبراهيم أحمد
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استكمل رجال الشرطة بالقاهرة، مساعدتهم لكبار السن، عقب استجابة قسم شرطة روض الفرج، إلى طلب سيدة مسنة تسير على كرسى متحرك، وتدعى عزيزة عبد الحميد محمد، حيث طلبت من رجال الشرطة بمساعدتها فى النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 

الشرطة تساعد كبار السن (1)
الشرطة تساعد كبار السن 

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة إيفاد مأمورية من رجال قسم شرطة روض الفرج والاستجابة لطلبها، ومساعدتها على التوجه إلى مقر لجنتها الانتخابية بمنطقة الفسطاط، حيث تم توجيه سيارة شرطة، إلى مقر سكنها وتبين أنها تعانى من عجز بالقدمين، كما تم الاستعلام عن مقرها الانتخابى وهو مدرسة التوفيقية الثانوية بشارع شبرا لجنة رقم١٦، وتم نقلها إلى مقر لجنتها.

 

الشرطة تساعد كبار السن (2)
الشرطة تساعد كبار السن

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

الشرطة تساعد كبار السن (3)
الشرطة تساعد كبار السن 

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

الشرطة تساعد كبار السن (4)
الشرطة تساعد كبار السن 

 

 


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