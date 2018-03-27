صور.. استمرار توافد الناخبات للتصويت باللحظات الأخيرة من اليوم الثانى







كتب سيد الخلفاوى - تصوير حازم عبد الصمد

حرصت عدد من السيدات على اصطحاب أطفالهن معهن خلال إدلائهن بأصواتهن فى اللجان الانتخابية بمنطقة الجمالية، فى القاهرة، مؤكدين على حرصهن الشديد على على غرس حب الوطن فى ابنائهن منذ الصغر.

ورصد اليوم السابع وجود عدد كبير من الأطفال مع امهاتهن خلال تواجدهن بلجنة مدرسة الشرفا الخاصة، بالحسانية، من بينهم طفلة سنها 9 شهور فقط .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.