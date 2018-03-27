صور.. استمرار توافد المواطنين باللجان للإدلاء بأصواتهم بالغربية

وتشهد اللجان استنفارا أمنيا لقوات الجيش والشرطة، لتأمين سير العملية الانتخابية من الخارج، ومساعدة كبار السن وذوى الإعاقة فى الدخول للجان للتصويت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.