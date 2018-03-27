صور.. إسعاف دمياط تنقل مسنة من منزلها إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها







دمياط عبده عبد البارى

قام مرفق إسعاف دمياط، بتدبير سيارة لمسنة من قرية الركابية، لنقلها إلى لجنتها لمساعدتها على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور محمد طنطاوى مدير عام الإسعاف بدمياط، أنه تم نقل السيدة نجف مأمون بسيارة الإسعاف ووضعها على جهاز التنفس الصناعى من قرية الوسطانى إلى لجنتها الانتخابية، وتمكنت السيدة المسنة من الإدلاء بصوتها.

وقام رئيس اللجنة الانتخابية، بالخروج ومساعدة السيدة على الإدلاء بصوتها، داخل سيارة الإسعاف.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

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