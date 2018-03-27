صور.. أول مهرجان "نسائى" للمشغولات اليدوية والبيئية بأسوان

أسوان – صلاح المسن

نفذت مجموعة من السيدات بمحافظة أسوان مهرجان للتسوق لبيع المشغولات اليدوية والبيئة وأدوات المنزل ولعب الأطفال، بمدينة كوم امبو، و لعرض منتجاتهن من المشغولات اليدوية المصنوعة من خامات بيئية فضلاً عن أعمال التطريز والمفروشات وأعمال الخرز.

شارك فى المهرجان الذى عقد بقاعة نقابة المعلمين بمدينة كوم امبو، بعض السيدات من خريجات التعليم الفنى ومحترفات المشغولات اليدوية، وكذلك مشاركة جمعيات نسائية . فضلا عن مشاركة أكبر صانعة للمشغولات اليدوية التى تزاول الحرفة من أكثر من أربع عقود تقريبا.

تقول السيدة "إنعام مكي" صانعة مشغولات يدوية لـ"اليوم السابع" إنها تشارك حاليا فى مهرجان كوم امبو لعرض منتجاتها من المشغولات اليدوية والمصنوعة من العرجون والخوص والكروشية حيث تزاول هذه الحرفة منذ أن تعلمتها فى نهاية السبعينيات وأضافت أنها مدربة كروشية وأشغال يدوية بجمعية النور النسائية بالطويسة بمركز دراو وأنها كانت تعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو وخرجت على المعاش فى عام 2015.

تقول سحر مصطفى معلم أول زخرفة ومنسقة مهرجان كوم امبو إن الإقبال على المهرجان إقبال جيد، و تشارك فى المهرجان 12 سيدة تقريبا و جمعيتان وهما جمعية أم القرى بكوم امبو وجمعية النور النسائية بدراو وأن المعروض من المنتجات بالمهرجان عبارة عن شغل اركت ومشغولات يدوية ومفروشات، وأنهم استعانوا بنقابة المعلمين بكوم امبو التى وافقت بعد انعقاد مجلس إدارتها، على تأجير القاعة لأيام المهرجان .

ويقول " فهد حسن " من رواد المهرجان أن هذه المهرجان الأول من نوعه الذى يتم تنظيمه بمبادرة فردية دون رعاية حكومية وأشار الى أنه يجب دعم تلك السيدات والفتيات المكافحات خاصة أنهن يعملن بمجهودهن الشخصى مقترحا توفير معرض دائم لهن على سبيل المثال بقصر الثقافة أو مركز الشباب أو منشأة حكومية .



المشغولات اليدوية والمصنوعة من العرجون والخوص والكروشية



معرض



مهرجان كوم امبو



أكبر صانعة مشغولات يدوية بأسوان



أعمال خوص