صور.. أمطار الخير.. رعد وبرق على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

كتب – وائل ربيعى - تصوير ماهر إسكندر و محمد الحصرى

شهدت مناطق متفرقة من محافظتى القاهرة والجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار يصاحبها رعد وبرق.

وأعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه نظرًا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة فى هذه الفترة من العام فإنه من المتوقع يومى غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف حسب بيان إعلامى اليوم الثلاثاء، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر ويصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية أحيانًا، ومن المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة المقبل على السواحل الشمالية الشرقية، وتشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اعتبارًا من بعد غد الخميس على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 10 إلى 12 درجة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على القاهرة وباقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى يومى الخميس والجمعة على السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 21 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية من 19 إلى 21 درجة مئوية، وعلى محافظـات الوجه البحرى والقاهرة 22 إلى 23 درجة مئوية، وعلى محافظات شمـال الصعيد 23 إلى 24 درجة مئوية، وعلى محافظات جنوب الصعيد 28 إلى 27 درجة مئوية، ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة.