صور.. أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى وأعلام مصر بالغربية







الغربيه محمد طارق

حرص طفلين على المشاركه فى الانتخابات الرئاسية وداخل اللجان بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، مشاركه منهم فيما تشهده مصر خلال اليوم الثانى من الانتخابات، مرتدين الزى العسكرى ورافعين علامة النصر، مرددين هتافات "تسلم الأيادى وتحيا مصر".

وقالت مياده وليد، والدة الطفلين أن الطفلين إياد وكارما كانوا حريصون على المشاركه من أول يوم فى العرس الانتخابى والتصوير داخل اللجان وارتداء الزى العسكرى، و المشاركه الحقيقية لاختيار رئيس مصر، مضيفه إن حب الوطن واجب وطنى لا يعتمد على سن معين، بل انتماء نزرعه فى قلوب أبنائنا منذ الصغر.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى



أطفال يشاركون ذويهم فى الانتخابات بالزى العسكرى