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صرف العاملين بشركة ميناء القاهرة مبكرا للمشاركة فى العرس الانتخابى

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:53 م
صرف العاملين بشركة ميناء القاهرة مبكرا للمشاركة فى العرس الانتخابى مطار القاهرة - ارشيفية





كتب أحمد حمادة
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قررت سلطات مطار القاهرة، صرف العاملين بالمطار قبل موعدهم الرسمى، وذلك كى يتمكنوا من المشاركة فى العملية الانتخابية، والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018.
 
 
قالت مصادر بشركة الميناء القاهرة الجوى، أن الشركة برئاسة مجدى اسحاق، قررت صرف  العاملين  قبل موعدها المحدد بساعتين، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى العرس الانتخابى الذى تشهده مصر، وشهد المطار حالة من الانتظام، حيث تم توفير كافة الخدمات اللازمة بالرغم من صرف العاملين مبكرا . 
 
 
 
 

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