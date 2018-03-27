شريهان أبو الحسن بعد إدلائها بصوتها: لن يبنى أحد هذا البلد سوى المصريين

شريهان أبو الحسن بعد إدلائها بصوتها: لن يبنى أحد هذا البلد سوى المصريينالثلاثاء، 27 مارس 2018 07:00 م
الإعلامية شريهان أبو الحسن
كتب هدى زكريا ومنة الله حمدى ومحمد صبحى وأحمد جمعة
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وجهت الإعلامية شريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج ست الحسن الذي يذاع عبر فضائيه On E ، رسالة تحث فيها الشعب المصرى على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلة: "علينا النزول لممارسة حقنا، لأننا لو تخاذلنا اليوم فلن نستطيع أن ننفع أنفسنا أو نعلم أولادنا ممارسة الديمقراطية مرة أخرى".
وأضافت شريهان أبو الحسن، عقب إدلاءها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية،:"حرصت على المشاركة فى اليوم الثاني وفى وقت متأخر واصطحبت ابنى معى ليتعود على التواجد فى مثل هذه المشاهد وحتى يحفظ ويعرف ويثبت فى ذهنه أن هذا حق وواجب عليه أن يمارسه... وأخيرا أتمنى من الناس جميعا أن تنزل وتشارك لأنه لا يوجد أحد سيبنى هذا البلد سوانا".
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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