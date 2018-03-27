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شريف إسماعيل يرأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ لمتابعة تأمين وتطوير القطاع

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:58 ص
شريف إسماعيل يرأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ لمتابعة تأمين وتطوير القطاع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء





كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عمليات تأمين الموانئ ومشروعات التطوير والتحديث التى يشهدها القطاع. 
 
وعقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، يرأس المهندس شريف إسماعيل اجتماعا لمتابعة مشروع التأمين الصحى الشامل واللائحة التنفيذية له، يعقبه اجتماع لمتابعة تطوير المنافذ الحدودية.
 
 
 
 
 
 

 


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