شركة ميناء القاهرة الجوى تمنح 25 أما مثالية مكافآت لتفانيهن فى العمل

شركة ميناء القاهرة الجوى تمنح 25 أما مثالية مكافآت لتفانيهن فى العملالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:39 م
مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى
كتب أحمد حمادة
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كرمت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة مجدى إسحاق، واللجنة النقابية للعاملين برئاسة عادل القصير، ولجنة النشاط الرياضى برئاسة المهندس أحمد حسنى، اليوم الثلاثاء، 25 أمًّا مثالية من العاملات بالشركة.
يأتى تكريم الأمهات المثاليات من عاملات الشركة تقديرا لنجاحهن فى تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، وعرفانا من الشركة بتميزهن فى تحقيق متطلبات العمل بإتقان وتفانٍ لا يقل عن زملائهن من الرجال، مع عدم الإخلال بأدوارهن كزوجات وأمهات، تقع على عاتقهن مسؤوليات كبيرة تجاه أسرهن، ضاربات مثالا يُحتذى به فى العطاء والتضحية والحب بلا مقابل.
وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوى، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه تم منح الأمهات المثاليات شهادات تقدير ومكافآت مالية خلال التكريم، الذى حضره رئيس القطاع القانونى ولفيف من قيادات الشركة واللجنة النقابية والنشاط الرياضى.
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