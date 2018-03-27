شركة ميناء القاهرة الجوى تمنح 25 أما مثالية مكافآت لتفانيهن فى العمل

كرمت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة مجدى إسحاق، واللجنة النقابية للعاملين برئاسة عادل القصير، ولجنة النشاط الرياضى برئاسة المهندس أحمد حسنى، اليوم الثلاثاء، 25 أمًّا مثالية من العاملات بالشركة.

يأتى تكريم الأمهات المثاليات من عاملات الشركة تقديرا لنجاحهن فى تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، وعرفانا من الشركة بتميزهن فى تحقيق متطلبات العمل بإتقان وتفانٍ لا يقل عن زملائهن من الرجال، مع عدم الإخلال بأدوارهن كزوجات وأمهات، تقع على عاتقهن مسؤوليات كبيرة تجاه أسرهن، ضاربات مثالا يُحتذى به فى العطاء والتضحية والحب بلا مقابل.