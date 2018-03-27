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شاهد.. إصرار مُعمّر فى قنا عُمره 103 سنوات على المشاركة بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:49 م
شاهد.. إصرار مُعمّر فى قنا عُمره 103 سنوات على المشاركة بانتخابات الرئاسة مُعمّر فى قنا يُصر على المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية





قنا – هند المغربى
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أدلى أحد المعمرين بمحافظة قنا بقرية الحلفاية بحرى بمركز نجع حمادى، ويدعى "علام زناتى" بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه صوت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما أكد منسق حملة "كلنا معاك" بقنا أسامة الهوارى، إصرار إحدى السيدات بذات اللجنة على خروجها من مستشفى خاص بعد 24 ساعة من إجراء جراحة قصيرة للتصويت لصالح الرئيس السيسي إيمانا منها بدورها الوطنى فى إعلاء قيمة الوطن واستكمال مسيرة الانجازات والعطاء والقضاء على الإرهاب الأسود.

من جانبه، أشار اللواء خالد خلف، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادى،  إلى وعى أبناء المركز وإصرارهم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية من أجل إحداث تنمية حقيقية وشاملة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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