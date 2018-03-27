"سويس إنفو": سويسرا أعادت 34 مليون دولار من أموال أحمد عز المجمدة لمصر

"سويس إنفو": سويسرا أعادت 34 مليون دولار من أموال أحمد عز المجمدة لمصرالثلاثاء، 27 مارس 2018 10:54 ص
كتبت ريم عبد الحميد
قال موقع "سويس إنفو"، إن سويسرا أعادت الدفعة الأولى من الأموال المجمدة الباقية لمصر، والمرتبطة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبلغت هذه الدفعة التى أُعيدت فى ديسمبر الماضى 34 مليون دولار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سونتاج".
وبحسب "سويس إنفو" السويسرى، فقد أكد مكتب المدعى العام فى سويسرا أن الأموال التى يملكها بالأساس رجل الأعمال أحمد عز، تم تسليمها بعد اتفاق بين "عز" والسلطات المصرية.
وتُجمّد سويسرا أكثر من 400 مليون فرانك سويسرى (422.8 مليون دولار أمريكى) من الأموال الخاصة بنظام مبارك منذ الإطاحة به فى العام 2011، وتراجعت قيمة الأصول عن الإجمالى الأصلى المقدر بـ700 مليون فرانك (739.9 مليون دولار)، إلا أن محاولات رفع الحظر عن الأموال الباقية فى حسابات البنوك السويسرية معقدة.
وأكدت السلطات السويسرية، بحسب التقرير الصحفى، أن إعادة أموال أحمد عز لن تكون لها أى تأثير على الإجراءات القانونية المستمرة، وما زالت سويسرا تجرى تحقيقات حول 6 أشخاص لهم صلة بـ"مبارك"، بينهما نجلاه علاء وجمال.
وفى 2016 تقدمت سويسرا بقانون جديد، يسمح بمصادرة وإعادة الثروات غير القانونية التى يملكها سياسيون وحكام أجانب فى بنوكها لبلدانهم، فى القضايا التى لا تتبع إجراءات رفع تجميد الأصول التقليدية.
ويسمح القانون للسلطات السويسرية برد الأموال التى نهبها القادة الأجانب، حتى فى القضايا التى لا يمكن حلها من خلال طلبات دولية موحدة للمساعدة القانونية المتبادلة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
hamo
ايه علاقه روسيا بسويسرا
ايه علاقه روسيا بسويسرا هههه