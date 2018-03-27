سنغافورة تدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية

سنغافورة تدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعوديةالثلاثاء، 27 مارس 2018 08:40 ص
صاروخ - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أدانت سنغافورة إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية باتجاه مدينة الرياض السعودية ومدن أخرى، والذى تسبب فى استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين.
ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، عن وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية - فى بيانها - "إنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للاستهداف المتعمد تجاه المدنيين الأبرياء، ونعرب عن تعاطفنا مع كل الضحايا وعائلاتهم".
وأضافت "نحث جميع الأطراف التحلى بضبط النفس ووقف الأعمال العدائية لضمان سلامة جميع المدنيين من أجل التوصل لحل سلمى للصراع فى اليمن"، وأوضحت، أن وزارة الشئون الخارجية السنغافورية تتواصل مع السلطات السعودية لمراقبة الوضع الراهن فى المدينة.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة