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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:20 م
خالد صلاح
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سنغافورة تدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:40 ص
سنغافورة تدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية صاروخ - أرشيفية





أ ش أ
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أدانت سنغافورة إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية باتجاه مدينة الرياض السعودية ومدن أخرى، والذى تسبب فى استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، عن وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية - فى بيانها - "إنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للاستهداف المتعمد تجاه المدنيين الأبرياء، ونعرب عن تعاطفنا مع كل الضحايا وعائلاتهم".

وأضافت "نحث جميع الأطراف التحلى بضبط النفس ووقف الأعمال العدائية لضمان سلامة جميع المدنيين من أجل التوصل لحل سلمى للصراع فى اليمن"، وأوضحت، أن وزارة الشئون الخارجية السنغافورية تتواصل مع السلطات السعودية لمراقبة الوضع الراهن فى المدينة.

 

 


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