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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-3-2018 وثبات العملة السعودية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 02:53 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-3-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
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حالة من الثبات شهدها سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء الموافق 27-3-2018، بمختلف البنوك مقارنة بالاسعار المسجلة أمس، مسجلا 4.68 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع.

 

 وجاء سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى..

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.68  جنيه للشراء

4.72  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.68 جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.68  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.66  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

ريال سعودى
ريال سعودى

 

تقرير: شركة صينية تخطط لبيع محفظتها العقارية بالكامل بقيمة 3.2 مليار دولار

 

قال تقرير نشرته وكالات الأنباء، أن شركة "سى.إى.إف.سى تشاينا إنرجى" الصينية العملاقة، تخطط لبيع كامل محفظة عقاراتها العالمية البالغة قيمتها الدفترية أكثر من 20 مليار يوان (3.2 مليار دولار).

 

وقالت المصادر إن نحو 100 عقار ستطرح للبيع بما فى ذلك مبان إدارية وفنادق وشقق سكنية ومنشآت صناعية.

 

وتقع معظم العقارات فى مدن صينية كبيرة وبعضها فى أوروبا والولايات المتحدة، مثل عقار بـ برج ترامب  العالمى فى مانهاتن.

 


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