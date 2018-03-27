زغاريد السيدات أمام لجان الانتخابات بالمنيا







المنيا - حسن عبد الغفار

شهدت الكثير من اللجان الانتخابية بالمنيا، فى اليوم الثانى للانتخابات، وخاصة القرى، إقبالا كبيرا من السيدات اللاتى حضرن للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية.

وقد أطلقتة السيدات الزغاريد، وحمل البعض الآخر أعلام مصر أثناء تواجدهن داخل اللجان الانتخابية، وذلك بمدرسة الاتحاد الإعدادية بمدينة المنيا.

وقد انتظمت جميع اللجان الانتخابية فى مواعيدها لفتح أبوابها أمام الناخبين منذ صباح اليوم، عدا عدد من اللجان بسبب تأخر القضاة المشرفين على الانتخابات.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.