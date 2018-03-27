زحام على لجان الانتخابات الرئاسية بالوراق فى ثانى أيام التصويت







كتب عز النوبى

تشهد اللجان الفرعية بالوراق بالجيزة، فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، إقبالا متزايدا من قبل الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة المسئولة عن تأمين سير العملية الانتخابية.

وحرص العديد من كبار السن على التواجد أمام اللجان الفرعية بالوارق منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية. كما تواجد العديد من الشباب أمام اللجان الفرعية حاملين لاب توب لاستخراج بيانات الناخبين للإدلاء باصواتهم.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.