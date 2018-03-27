رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراءالثلاثاء، 27 مارس 2018 10:56 م
أبى أحمد
رويترز
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية التى تديرها الدولة أن الائتلاف الحاكم اختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء اليوم الثلاثاء فى أعقاب استقالة هايلى مريم ديسالين الشهر الماضى.
وقالت الهيئة فى إعلان إن الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التى تتألف من 180 عضوا اختارت أبى لخلافة هايلى مريم فى رئاسة الائتلاف، وهو ما يعنى أنه أصبح تلقائيا رئيسا للوزراء.
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