video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 03:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:56 م
رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء أبى أحمد





رويترز
إضافة تعليق

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية التى تديرها الدولة أن الائتلاف الحاكم اختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء اليوم الثلاثاء فى أعقاب استقالة هايلى مريم ديسالين الشهر الماضى.

وقالت الهيئة فى إعلان إن الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التى تتألف من 180 عضوا اختارت أبى لخلافة هايلى مريم فى رئاسة الائتلاف، وهو ما يعنى أنه أصبح تلقائيا رئيسا للوزراء. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة إثيوبيا تحتفل ببعثة ولايتا ديتشا بعد إقصاء الزمالك من الكونفدرالية

أبى أحمد

إثيوبيا

أخبار إثيوبيا

هايلى مريم




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة