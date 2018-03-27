ربة منزل بالبراجيل: "نزلت أنتخب علشان مش مقتنعة بالمقاطعة"الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:46 م
ربة منزل أثناء الادلاء بصوتها فى لجنة انتخابية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
قالت إسراء فتحى 30 سنة، ربة منزل، إنها خرجت للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية لعدم اقتناعها بما يردده البعض من مقاطعة.
وأضافت إسراء: "لازم الناس تصبر شوية على الرئيس السيسي" مشيرة إلى أن المشروعات التى تم تشغيلها خلال الفترة الماضية سوف تعود على المواطنين بالخير الوفير الفترة المقبلة.
فيما شهدت الفترة المسائية بجميع اللجان بمدينة أوسيم والبراجيل ارتفاع نسبة المشاركة والحضور من المواطنين وخاصة كبار السن، بعد انخفاض درجات الحرارة.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، وشهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
ربة منزل و نجلها بمحيط لجنة انتخابية
ربة منزل داخل اللجنة
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة