ربة منزل بالبراجيل: "نزلت أنتخب علشان مش مقتنعة بالمقاطعة"







كتب أحمد إسماعيل

قالت إسراء فتحى 30 سنة، ربة منزل، إنها خرجت للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية لعدم اقتناعها بما يردده البعض من مقاطعة.

وأضافت إسراء: "لازم الناس تصبر شوية على الرئيس السيسي" مشيرة إلى أن المشروعات التى تم تشغيلها خلال الفترة الماضية سوف تعود على المواطنين بالخير الوفير الفترة المقبلة.

فيما شهدت الفترة المسائية بجميع اللجان بمدينة أوسيم والبراجيل ارتفاع نسبة المشاركة والحضور من المواطنين وخاصة كبار السن، بعد انخفاض درجات الحرارة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، وشهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.