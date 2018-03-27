رئيس هيئة السكة الحديد يجرى جولة مفاجئة بأبراج الإشارات بالشرابية







كتب رضا حبيشى

أجرى المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجأة تفقد فيها برج فرز الوابورات المسئول عن دخول وخروج الاستوكات (القطارات) وتوزيعها على ورشة الصيانة الخاصة بها سواء القطارات الاسبانى أو فرنساوى أو النوم.

وأكد سالم فى بيان صحفى أنه حريص تفقد مواقع العمل فى كافة قطاعات الهيئة المختلفة للتأكيد على التزام العاملين بتنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة.