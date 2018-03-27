رئيس مباحث أمن سوهاج يوزع أعلام مصر على الناخبين والأطفال "صور"







سوهاج محمود مقبول

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2018 بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج قيام العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية بمديرية أمن سوهاج بتوزيع أعلام مصر على الأطفال مع ذويهم فى عملية التصويت وذلك على أنغام المزمار البلدى الذى استمر لعدة ساعات أمام اللجان.

يذكر أن عدد الناخبين فى سوهاج مليونان و860 ألفًا و973 مواطنا ومواطنة، ويبلغ عدد اللجان العامة بسوهاج 18 لجنة، هى: قسم أول سوهاج وتضم 20 لجنة فرعية، وقسم شرطة ثان سوهاج ويضم 17 لجنة فرعية، ومركز شرطة جزيرة شندويل بـ11 لجنة فرعية، ومركز شرطة سوهاج بـ71 لجنة فرعية، وقسم شرطة جرجا بـ20 لجنة فرعية، ومركز شرطة جرجا بـ52 لجنة فرعية، وقسم شرطة طهطا بـ19 لجنة فرعية، ومركز شرطة طهطا بـ56 لجنة فرعية.







































































