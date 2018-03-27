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رئيس "فالكون": مشاركة المصريين فى الانتخابات انتصار واضح على الإرهاب

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:24 ص
رئيس "فالكون": مشاركة المصريين فى الانتخابات انتصار واضح على الإرهاب شريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون القابضة





كتب – وائل ربيعى
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أكد شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون القابضة، أن انتخابات الرئاسة المصرية، عرس ديمقراطى وانتصار واضح للمصريين على الإرهاب الغاشم، موجهًا الشكر إلى مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة المدنية على تأمين جميع مقرات الانتخابات وبث الطمأنينة فى روح المواطنين، كما توجه بالشكر إلى اللجنة الانتخابية العليا، ورجال القضاء المصرى، على تسهيل كافة العقبات أمام الناخبين وتوفير كل السبل لتسهيل عملية التصويت.
 
وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه أدلى بصوته فى اليوم الأول للانتخابات، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى على درجة كبيرة من الوعى الكامل بأهمية هذه الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا ذلك بتوافدهم منذ الصباح الباكر على لجان الاقتراع بكافة محافظات الجمهورية بالآلاف، موضحًا أن ذلك تأكيد ودعم للقيادة السياسية المصرية، ومن أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق.
 
 

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