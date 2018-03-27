رئيس "فالكون": مشاركة المصريين فى الانتخابات انتصار واضح على الإرهاب

رئيس "فالكون": مشاركة المصريين فى الانتخابات انتصار واضح على الإرهابالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:24 ص
شريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون القابضة
كتب – وائل ربيعى
إضافة تعليق
أكد شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون القابضة، أن انتخابات الرئاسة المصرية، عرس ديمقراطى وانتصار واضح للمصريين على الإرهاب الغاشم، موجهًا الشكر إلى مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة المدنية على تأمين جميع مقرات الانتخابات وبث الطمأنينة فى روح المواطنين، كما توجه بالشكر إلى اللجنة الانتخابية العليا، ورجال القضاء المصرى، على تسهيل كافة العقبات أمام الناخبين وتوفير كل السبل لتسهيل عملية التصويت.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه أدلى بصوته فى اليوم الأول للانتخابات، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى على درجة كبيرة من الوعى الكامل بأهمية هذه الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا ذلك بتوافدهم منذ الصباح الباكر على لجان الاقتراع بكافة محافظات الجمهورية بالآلاف، موضحًا أن ذلك تأكيد ودعم للقيادة السياسية المصرية، ومن أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق.
إضافة تعليق
الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل
صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة