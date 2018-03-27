رئيس جامعة طنطا : أجازة رسمية غداً للطلاب للمشاركة فى الانتخابات

الغربية - احمد زيادة

قرر الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، منح طلاب الجامعة أجازة رسمية غداً لأداء الواجب الوطني والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

يأتى ذلك حرصاً منه للتسهيل على طلاب الجامعة النزول ،والمشاركة الإيجابية فى العرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الحالية، والتى تعد إسهاماً فى بناء الوطن.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.