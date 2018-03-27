رئيس جامعة المنصورة: قطعت 250 كيلو مترا للإدلاء بصوتى فى القاهرة







وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أنه يعلم قيمة التصويت فى تلك الانتخابات لأنها ستحدد شكل مصر خلال 4 سنوات مقبلة، قائلا: "رغم مشقة السفر وعدم التسجيل فى لجنة الوافدين فى الدقهلية فى الموعد القانونى فقررت ألا أتخلى عن صوتى أبدا.

وأضاف أنه صوت فى لجنة رقم ٧٣ بكلية البنات - المرغنى - مصر الجديدة بالقاهرة وقطع مسافة تزيد عن 250 كيلو مترا بين الدقهلية والقاهرة ذهابا وعودة للإدلاء بصوته، مضيفا أن الإدلاء بالصوت أمانة، قائلا: "نحن ندعو أبنائنا الطلاب للمشاركة ولا يمكن أن ندعوهم لشىء ونحن لا نفعله ولذلك قطعت كل هذه المسافة من المنصورة للقاهرة للإدلاء بصوتى".

يذكر أنه 4 ملايين و59 ألفا و 720 ناخبا يصوتون فى محافظة الدقهلية بالانتخابات الرئاسية 2018 ، موزعين على 23 لجنة عامة، و 792 مركزا انتخابيا، فى 983 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.