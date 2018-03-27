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رئيس جامعة المنصورة: قطعت 250 كيلو مترا للإدلاء بصوتى فى القاهرة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:14 م
رئيس جامعة المنصورة: قطعت 250 كيلو مترا للإدلاء بصوتى فى القاهرة الدكتور محمد القناوى





وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أنه يعلم قيمة التصويت فى تلك الانتخابات لأنها ستحدد شكل مصر خلال 4 سنوات مقبلة، قائلا: "رغم مشقة السفر وعدم التسجيل فى لجنة الوافدين فى الدقهلية فى الموعد القانونى فقررت ألا أتخلى عن صوتى أبدا.
 
وأضاف أنه صوت فى لجنة رقم ٧٣ بكلية البنات - المرغنى - مصر الجديدة  بالقاهرة وقطع مسافة تزيد عن 250 كيلو مترا بين الدقهلية والقاهرة  ذهابا وعودة للإدلاء بصوته، مضيفا أن الإدلاء بالصوت أمانة، قائلا: "نحن ندعو أبنائنا الطلاب للمشاركة ولا يمكن أن ندعوهم لشىء ونحن لا نفعله ولذلك قطعت كل هذه المسافة من المنصورة للقاهرة للإدلاء بصوتى".
 
يذكر أنه 4 ملايين و59 ألفا و 720 ناخبا يصوتون فى محافظة الدقهلية  بالانتخابات الرئاسية 2018 ، موزعين على 23 لجنة عامة، و 792 مركزا انتخابيا، فى 983 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.
 
 
 
 

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جامعة المنصورة

القناوى

انتخابات مصر 2018




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