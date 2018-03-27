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رئيس بنما يزور مخيم الزعترى ويشيد بدور الأردن الإنسانى تجاه اللاجئين السوريين

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:00 م
رئيس بنما يزور مخيم الزعترى ويشيد بدور الأردن الإنسانى تجاه اللاجئين السوريين خوان كارلوس فاريلا رئيس بنما





عمان أ ش أ
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أشاد رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، بالجهود التى يقوم بها الأردن تجاه اللاجئين، وتحمله أعباء اللجوء السورى والخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات، وطالب المجتمع الدولى بمواصلة تقديم الدعم اللازم للأردن ليتمكن من القيام بدوره لخدمة اللاجئين.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس فاريلا، اليوم الثلاثاء، إلى مخيم (الزعتري) للاجئين السورين، حيث اطلع على الخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة للاجئين وأبرز احتياجاتهم.

وقال الرئيس البنمى - خلال لقاء ضم ممثلين عن إدارة مخيم الزعترى وممثلى المنظمات الأممية والإنسانية العاملة فى المخيم - "إن الأردن منطقة مفضلة؛ كونه بلدا مستقرا وآمنا، وله دور فعال فى إرساء السلام"، مشيرا إلى أن دولته ستعمل على تدارس إمكانية التعاون وتقديم المساعدات للأردن.

وأطلع الرئيس فاريلا، على عدد من المشاريع والبرامج التى تنفذ فى المخيم بهدف رفع المستوى المعيشى للاجئين وتعزيز قدراتهم فى قطاع التعليم.

 


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