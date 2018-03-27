رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى: تنظيم وتأمين لجان الانتخابات يدعو للفخر







كتب رضا حبيشى

أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن سعادته بالمشهد الانتخابى وتنظيم وتأمين العملية الانتخابية الذى يدعو للفخر، وهو ما أضفى حالة من الطمأنينة على الناخبين.

وطالب عبد الغفار، عقب إدلائه بصوته اليوم بمدرسة مصطفى مشرفة، بالتجمع الأول فى القاهرة الجديدة، جميع المصريين بالنزول للمشاركة فى الانتخابات بكل حرية وديمقراطية ليدرك العالم أن المصريين يعلمون مصلحتهم جيدا.

وأضاف:"ما لمسته داخل اللجان الانتخابية شىء مشرف ويدعو للفخر من حيث التنظيم والتأمين والاستقبال"، مشيرا إلى أن يوم الانتخابات لحظة ينتظرها المصريون كل أربع سنوات، مؤكدا أن الرئيس القادم عليه أعباء كبيرة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام فى جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس.

و يتنافس المرشحان عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحالى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، على منصب رئيس الجمهورية.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة فى الداخل.