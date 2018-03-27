رؤساء شركات البترول يشاركون فى انتخابات الرئاسة

رؤساء شركات البترول يشاركون فى انتخابات الرئاسةالثلاثاء، 27 مارس 2018 05:26 م
مهندس هشام رضوان رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو
كتب أحمد أبو حجر
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واصل مسئولو ورؤساء شركات البترول مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية فى ثانى أيامها، حيث أدلى المهندس هشام رضوان رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" - التابعة لقطاع البترول - بصوته فى لجنة كلية البنات بمنطقة مصر الجديدة.
وأدلى المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول بصوته بمدرسة المقطم التجريبية، فيما أدلى الجيولوجى عمر طعيمة رئيس شركة المنصورة للبترول بصوته فى مدرسة بن سيناء بمنطقة مصر الجديدة، وأدلى المهندس أيمن جمال رشدى رئيس شركة صيانكو بصوته فى لجنة مدرسة النقراشى الثانوية بنين بحدائق القبة.
عمر طعيمة رئيس المنصورة للبترول
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
حسين فتحى رئيس مصر للبترول
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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