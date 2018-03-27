حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 27-3-2018







كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى، بين لقاءات رسمية لعدد من الوزراء وتصريحات لعدد من المسئولين حول أوضاع السياحة والاستثمار وقطاع الاعمال العام.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع مجموعة كونكورد الدولية للاستثمارات التعاون المشترك

التقى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وفدًا من مجموعة "كونكورد" الدولية للاستثمارات برئاسة محمد يونس رئيس المجموعة، وقدم الوفد، فى مستهل الاجتماع، عرضًا حول الخبرات السابقة للمجموعة فى إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، والتى تمتد إلى أكثر من 23 عامًا بحجم استثمارات نحو 10.5 مليار جنيه، إلى جانب مساهماتها فى إعادة هيكلة العديد من الشركات فى مختلف المجالات.

وأبدى وفد المجموعة رغبته فى التعاون والدخول فى شراكات استثمارية مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مجالات متعددة.

من جانبه، رحب الوزير بإمكانية التعاون مع المجموعة الاستثمارية، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من القطاعات وخاصة الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية، مؤكدا أن الوزارة تحرص على التعاون وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى وضع وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة فى الشركات التابعة لها، والاستفادة من القدرات المالية والفنية والتسويقية والإدارية لدى شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى امتلاك الشركات التابعة للوزارة لعدد كبير من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية، حيث يجرى العمل حاليًا على تحسين الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل، بالإضافة إلى الأصول العقارية وعلى رأسها الأراضى التى تمثل أحد البدائل المحتملة فى تمويل مشروعات التطوير.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين ورفع كفاءة نظم الإدارة في الشركات التابعة لها مع تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم بما ينعكس إيجابا على إنتاجية الشركات.

بعد تنظيم 6775 رحلة من قبرص إلى مصر 2017

"الغرف السياحية" يدعو للمشاركة فى معرض قبرص لزيادة عدد الرحلات لمصر

أرسل الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة نورا على، إخطار للغرف السياحية بشأن المعرض الدولى للسياحة والسفر" تاكسيدى" المقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نيقوسيا فى قبرص خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل المقبل.

وقال الاتحاد فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن المعرض يعتبر أحد الفعاليات الهامة فى قبرص، حيث يعقد سنويا، ويفتتحه الرئيس القبرصى، وتشارك فيه عدة قطاعات، وأشار إلى أن المعرض يستهدف إبرام تعاقدات بين مشغلى الرحلات الأجانب أو القبارصة لخدمة السياح لقضاء عطلاتهم خارج قبرص، والذى بلغ إجمالى عدد الرحلات السياحية لهم 1.310 مليون رحلة خلال عام 2017، تتضمن 6775 رحلة إلى مصر فقط.

وأضاف الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أن المعرض يهدف لجذب السياحة الأجنبية إلى قبرص، والتى حققت معدلات غير مسبوقة فى الموسم الماضى بلغ 3.6 مليون سائحا، وأشار إلى أن مصر كانت تشارك فى هذا المعرض من جانب وزارة السياحة فى السابق، إلا انها توقفت لعدة سنوات، مطالبا من الشركات الراغبة فى الاشتراك بالمعرض بالتواصل مع المكتب التجارى المصرى فى نيقوسيا.

عصام الصغير يضع حجر الأساس لإنشاء الفرع الرئيسى لنادى البريد بالعبور

وضع عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد حجر الأساس لإنشاء الفرع الرئيسى لنادى البريد بالعبور وذلك بحضور أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد يوسف رئيس النقابة العامة للبريد وجميع قيادات الهيئة، فى إطار الطفرة الهائلة التى تشهدها الهيئة القومية للبريد والتطوير الشامل فى كافة القطاعات وحرصاً من الادارة على تنمية الجانب الثقافى والاجتماعى لدى جميع العاملين.

قال عصام الصغير رئيس الهيئة، أن الفرع الرئيسى لنادى البريد سيكون اضافة قوية للمنظومة الرياضية فى مصر وسيقام على مساحة ٥.٨٨ فدان، مشيراً الى انه جارى الانتهاء من اعمال التصميمات والتراخيص اللازمة، موضحاً انه سوف يتم البدء فى أعمال الإنشاء خلال 6 أشهر.

وأضاف رئيس البريد، أن الاهتمام بالجانب الرياضى والاجتماعى للعاملين يأتى ضمن أولويات مجلس الإدارة وذلك لإعطاء الفرصة للعاملين وأسرهم لمزاولة الانشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية لتعميق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين العاملين، موضحاً ان خطط التطوير والميكنة التى تقوم بها الهيئة تعمل بالتوازى مع الاهتمام بالجانب الاجتماعى والترفيهى للعاملين.

الرقابة المالية تكرم أعضاءها القدامى بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إعادة تشكيله كرمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة؛ رئيس وأعضاء المجلس السابقين (شريف سامى – رئيس الهيئة السابق ، سمير حمزة ، سامى خلاف ، حمدى رشاد ) على ما بذلوه من جهد خلال فترة عضويتهم بالمجلس وما نتج عنه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابى على سوق الأوراق المالية .

وتمنت الدكتورة سحر نصر للمجلس الجديد التوفيق والسداد ودعته لتحمل عبء المرحلة المقبلة واستكمال تطوير الأسواق المالية غير المصرفية ووضع أولوية خاصة للاستراتيجية القومية للشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى من خلال الأنشطة المختلفة التى تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتى سيتم إحاطة مجلس الإدارة بها على أن يتم مناقشتها فى حوار مجتمعى موسع فى بداية الأسبوع المقبل .

كما قام الدكتور محمد عمران بتكريم الدكتورة سحر نصر معربا عن خالص شكره وتقديره لمجهودات سيادتها فى دعم وتطوير القطاع المالى غير المصرفى من خلال إصدار التشريعات المنظمة للأنشطة المالية التى تخضع لرقابة الهيئة .