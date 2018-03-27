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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-3-2018 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-3-2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية





كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
 

حالة الطقس فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
 

الطقس فى الأردن 

نهارًا:
يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الاجواء ربيعية دافئة في مختلف المناطق، ومُغبرة بشكل متفاوت.
وتظهر كميات من السُحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط في جنوب المملكة.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلًا:
تسود أجواء دافئة وغالباً غائمة بسُحب على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لزخات من الامطار في اجزاء مختلفة.
وتكون الرياح مُتقلبة الإتجاه معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ودافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة غلى نشطة السرعة.

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