جمعية رجال الأعمال تدعو أعضاءها وأسرهم للمشاركة فى انتخابات الرئاسة







كتب هانى الحوتى

أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين، بيانا صحفيا توضح فيه دور الجمعية وأعضائها لتحفيزهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأعلنت فيه أن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين بالمشاركة مع رؤساء اللجان التخصصية قرروا إرسال رسالة إلى أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لحثهم وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية.

كما قرر المجلس، اتخاذ ما يلزم لحث وتحفيز العاملين لديهم، وكذلك أسرهم على المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى مع التأكيد على أهمية مشاركة كل فرد من أفراد المجتمع فى العملية الانتخابية.

وقال البيان: تمر مصر الآن بمرحلة حاسمة في تاريخها السياسي، تلك المرحلة التى ستلعب دورا محوريا هاما فى كافة مناحى الحياة المستقبلية لمصر، سواء سياسيا أو اقتصاديا، والتى تتمثل فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، كما تشهد مصر حاليا حالة من التحفز والتربص بها كى لا تستكمل مسيرتها الإصلاحية التى بدأتها وهو ما لمسناه على مدى اليومين الماضيين من وسائل الإعلام الدولية.

وأكد البيان أن مصر ليس لديها رفاهية الاختيار، حيث إن الخيار الأوحد هو استكمال ما بدأناه ولن يتحقق ذلك بدون المشاركة الإيجابية وتحقيق استحقاق انتخابى بنسبة مشاركة عالية، تؤكد للمجتمع الدولى مساندة الشعب المصرى لاستكمال المسيرة.

كما تؤكد الجمعية على أن هذا النداء إلى مجتمع الأعمال المصري لا يمثل تحولا فى سياسة الجمعية التي تنأى بنفسها عن الدخول في أي موضوعات سياسية، ولكن يأتي موقفها انطلاقا من الحس الوطنى الذي يتمتع به كافة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ورغبتهم فى إظهار صورة مشرفة لمصر وللمصريين الراغبين فى إرساء قواعد الديمقراطية فى بلادهم.