تقديم الإسعافات الأولية لـ38 ناخبا فى أول وثانى أيام الانتخابات بالجمالية

تقديم الإسعافات الأولية لـ38 ناخبا فى أول وثانى أيام الانتخابات بالجماليةالثلاثاء، 27 مارس 2018 10:21 م
إسعافات أولية باللجان الانتخابية
كتب سيد الخلفاوى تصوير حازم عبد الصمد
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قالت رانيا مكرم، الزائرة الصحية بمدرسة الشرفا الخاصة بمنطقة الحسانية بالقاهرة، إنها أسعفت الثلاثاء، 9 حالات معظمهم لكبار السن، أصيبوا بحالات إجهاد خلال الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، مشيرة إلى أنها استقبلت أمس 10 حالات.
ومن جانبها قالت داليا عرفان الزائرة الصحية بمدرسة أمير الجيوش الثانوية بنات، بالجمالية، لـ"اليوم السابع"، إنها قدمت الإسعافات الأولية لـ 4 حالات اليوم خلال إدلائهم بأصواتهم داخل اللجنة، مشيرة إلى أنها أسعفت 5 حالات أمس أول أيام الانتخابات.
وبدورها قالت هند السيد، الزائرة الصحية بمدرسة أمير الجيوش الإعدادية بنات، إنها استقبلت 5 حالات على مدار اليومين أمس واليوم، وقدمت الإسعافات اللازمة لها.
وقالت رحاب محمد عوض، الزائرة الصحية بمدرسة رمسيس بمنطقة الجمالية، إنها اسعفت 5 حالات أيضا خلال اليوم وأمس، أصيبوا بإعياء داخل اللجان.
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