تركيا تحتجز ألمانيا حاول الانضمام إلى المقاتلين الأكراد فى سوريا







اسطنبول (أ ف ب)

وضعت السلطات التركية، الثلاثاء، مواطنا المانيا قيد الحبس الاحتياطى، وقالت انه حاول التوجه إلى سوريا للانضمام للمقاتلين الأكراد فى سوريا، وفق ما اوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

والالمانى الذى قدمته الوكالة باعتباره عسكريا سابقا عمره 28 عاما، كان تم توقيفه فى 14 مارس قرب الحدود التركية مع سوريا فى منطقة عسكرية.

وبحسب الوكالة الحكومية فان الالمانى اعترف بانه كان يحاول العبور إلى سوريا للانضمام الى حزب الاتحاد الديموقراطى او حزب العمال الكردستانى اللذين تصنفهما سلطات انقرة تنظيمين "ارهابيين".

وبدا الجيش التركى منذ 20 يناير 2018 تدخلا عسكريا فى شمال سوريا بداعى التصدى للمقاتلين السوريين الاكراد فى "وحدات حماية الشعب" التى تعد الجناح العسكرى لحزب الاتحاد الديموقراطى الكردي.

واضافت الوكالة الحكومية ان عناصر الشرطة عثروا لدى الالمانى عند اعتقاله، على اجهزة الكترونية تحوى صورا على صلة بالاتحاد الديموقراطى وحزب العمال، وتابعت ان المحققين الاكراد اكدوا انه على اتصال بناشطين اكراد فى سوريا المجاورة.