بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع مع تراجع مخاوف الحرب التجارية مع الصين







رويترز

ارتفعت المؤشرات الرئيسية فى بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لتواصل المكاسب التى حققتها فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى انحسرت فيه المخاوف من حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعى 46.77 نقطة، أو 0.19% وصولا إلى 24249.37 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.02 نقطة أو 0.19% وصولا إلى 2663.57 نقطة، وأضاف مؤشر ناسداك المجمع 0.47% ليصل إلى 7254.35 نقطة.