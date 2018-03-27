بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان تفاصيل اليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية







كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان تفاصيل اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2018.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية هى معنى الديمقراطية وجوهرها، وأن العزوف ليس مكسبا سوى لمن لا يريد خيرا لهذا الوطن.

وتمنى الشريف، أن يسير اليومين الثانى والثالث من الانتخابات مثل اليوم الأول، حيث اصطفاف الناخبون فى الطوابير امام اللجان الانتخابية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.