بدء التداول على صندوق المصريين للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية







كتب هانى الحوتى

افتتحت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى، ومن المقرر أن يليها مؤتمر صحفى فى مقر البورصة المصرية بوسط البلد.

وشارك بجلسة الافتتاح، ودق جرس البورصة كلا من محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائبه محسن عادل، إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة صندوق المصريين للاستثمار العقارى، أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى.