video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بدء التداول على صندوق المصريين للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:15 ص
بدء التداول على صندوق المصريين للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية محمد فريد رئيس البورصة





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

 
افتتحت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى، ومن المقرر أن يليها مؤتمر صحفى فى مقر البورصة المصرية بوسط البلد.
 
 
وشارك بجلسة الافتتاح، ودق جرس البورصة كلا من محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائبه محسن عادل، إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة صندوق المصريين للاستثمار العقارى، أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و1.7 مليار جنيه قيمة التداول

اخبار البورصة المصرية

البورصة

صندوق المصريين للاستثمار العقارى

محمد فريد

رئيس البورصه




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة