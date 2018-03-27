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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:20 م
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انتحار ربة منزل فى البحيرة لمرورها بحالة نفسية سيئة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:09 ص
انتحار ربة منزل فى البحيرة لمرورها بحالة نفسية سيئة جثة - أرشيفية





البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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لقيت، قبل قليل، ربة منزل بقرية دست الأشراف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مصرعها متأثرة بإصابتها بتسمم إثر تناول حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام يفيد بوصول "عبير.ا.د" 25 سنة ربة منزل مقيمة قرية دست الأشراف، بدائرة المركز، مصابة بادعاء تسمم فسفورى ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها لمركز السموم بطنطا للعلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

 

وبسؤال زوجها "حمدى.ج.ج" 33 سنة عاطل مقيم بذات الناحية قرر بتناولها مبيد حشرى "خاص بتخزين الغلال"، لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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