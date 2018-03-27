اليوم.. البورصة تبدأ التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى

اليوم.. البورصة تبدأ التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارىالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تفتتح البورصة المصرية صباح اليوم الثلاثاء، جلسة التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى، وذلك فى تمام الساعة 9:30 صباحا، يعقب ذلك مؤتمر صحفى فى مقر البورصة المصرية بوسط البلد.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 963.836 مليار جنيه.
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