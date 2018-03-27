الوطنية للانتخابات: انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان ولا شكاوى







كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والماحدث باسمها، إن غرفة عمليات الهيئة تتابع أولا بأول سير العملية الانتخابية، مؤكدًا على انتظامها دون مشاكل أو عوائق.

وأوضح الشريف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجان فتحت فى مواعيدها المقررة فى التاسعة صباحا دون تأخير.

وأضاف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والماحدث باسمها، أن الشكاوى التى تتلقاها غرفة العمليات من قبل بعض المواطنين معظمها يدور حول الاستفسار عن مكان اللجان، وأيضا بعض الوافدين الذين لم يسجلوا بياناتهم يستفسرون عن إمكانية التصويت، حيث لا يجوز لمن لم يسجل بياناته فى المواعيد المقررة بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية التصويت الا فى موطنه الأصلى، وكلها نفس نوعية الاستفسارات التى وردت للهيية أيضا فى أول ايام التصويت، مؤكدًا على أنه لا شكاوى حتى الآن تعوق عملية التصويت.

ويعقد المستشار محمود الشريف المؤتمر الصحفى الاول للهيئة فى الثالثة عصر اليوم.