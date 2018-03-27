النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة لطالب توفى بسبب "الاستروكس"







كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة أكتوبر تقرير مفتش الصحة الخاص بطالب، عثر عليه متوفى داخل منزله، نتيجة تعاطيه مخدر "الاستروكس"، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من أحد الأشخاص أفاد فيه أنه أثناء سيره بصحبة صديقه "عبد الرحمن.م" 20 سنة طالب، سقط مغشيا عليه واكتشف مفارقته الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى توجه بصحبة صديقه لتعاطى مخدر الإستروكس، وفور تعاطيه أصيب بحالة إعياء فارق على إثرها الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.