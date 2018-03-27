المرور يضبط 7250 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

المرور يضبط 7250 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 27 مارس 2018 02:10 م
حملات مرورية-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مساعد الوزير ﻷمن الجيزة.
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7250 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 107 مخالفة تجاوز سرعات و 2160 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 92 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 32 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 27 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 82 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 44 دراجة بخارية وسيارة
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