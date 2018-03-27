المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزةالثلاثاء، 27 مارس 2018 09:18 ص
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كل الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة.
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لملاكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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