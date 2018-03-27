الفنان محمد فؤاد يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة بالجامعة العمالية بمدينة نصر.. فيديو

الفنان محمد فؤاد يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة بالجامعة العمالية بمدينة نصر.. فيديوالثلاثاء، 27 مارس 2018 06:00 م
محمد فؤاد أثناء مشاركته بالانتخابات الرئاسية
وائل ربيعى – سارة صلاح
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أدلى الفنان محمد فؤاد بصوته الانتخابى فى اللجنة رقم 2 فرعية الكائنة بالجامعة العمالية بمدينة نصر، مطالبا الشعب المصرى بالنزول والمشاركة فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية.
قال الفنان محمد فؤاد، إنه على جميع أطياف الشعب المصرى النزول والمشاركة فى الانتخابات، مضيفا: "اللى مشاركش بكرة يشارك إن شاء الله، لازم الشعب المصرى ينزل، مفيش مصرى مينزلش الانتخابات".
وأضاف فؤاد، بعد الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالجامعة العمالية بمدينة نصر اليوم، أن النزول والمشاركة فى الانتخابات ليس من أجل المشاركة ففط، قائلا: "النزول مش عشان الانتخاب بس النزول عشان حق شهداء وكرامة مصر، عشان منديش الفرصة للى بيحارب مصر إن يحاربها".
كما علق الفنان محمد فؤاد، على ضعف مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: "أنا مش زعلان من الشباب لما يكبروا هيفهموا، ولكن الكبار عارفين يعنى أيه بلد يتخاف عليها فكانوا أول ناس فى الطوابير هما دول بركة مصر ودول اللى هيقوموا بالمهمة".
وأضاف فؤاد، بعد الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالجامعة العمالية بمدينة نصر اليوم، "الشباب المصرى ممكن يكون عارف إن فيه ناس هتقوم بالمهمة بس احنا طمعانين فيهم هما ينزلوا عشان ده مستقبل مصر، وشباب مصر حلو وجدع والحاجة الوحيدة اللى ممكن تكون مش مخلياهم ينزلوا إنهم عارفين إن فيه حد غيرهم هيقوم بالمهمة أو إن الأمر محسوم من البداية ولكن أيا كان حساباتهم ايه بس مصر فى دمهم بتجرى مفيش كلام ومحدش يقدر يشكك فى هذا الكلام نهائى".
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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