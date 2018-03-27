الفنان محمد فؤاد يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة بالجامعة العمالية بمدينة نصر.. فيديو

وائل ربيعى – سارة صلاح

أدلى الفنان محمد فؤاد بصوته الانتخابى فى اللجنة رقم 2 فرعية الكائنة بالجامعة العمالية بمدينة نصر، مطالبا الشعب المصرى بالنزول والمشاركة فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية.

قال الفنان محمد فؤاد، إنه على جميع أطياف الشعب المصرى النزول والمشاركة فى الانتخابات، مضيفا: "اللى مشاركش بكرة يشارك إن شاء الله، لازم الشعب المصرى ينزل، مفيش مصرى مينزلش الانتخابات".

وأضاف فؤاد، بعد الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالجامعة العمالية بمدينة نصر اليوم، أن النزول والمشاركة فى الانتخابات ليس من أجل المشاركة ففط، قائلا: "النزول مش عشان الانتخاب بس النزول عشان حق شهداء وكرامة مصر، عشان منديش الفرصة للى بيحارب مصر إن يحاربها".