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الفنانة انتصار تغادر لجنة قصر الدوبارة دون تصويت لعدم وجود بياناتها بالكشوف (صور)

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:51 م
الفنانة انتصار تغادر لجنة قصر الدوبارة دون تصويت لعدم وجود بياناتها بالكشوف (صور) الفنانة انتصار





كتب وليد عبد السلام - تصوير احمد حنفى
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حاولت منذ قليل، الفنانة انتصار التصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العينى، إلا أنها لم تجد اسمها مسجلا وبالكشف على بياناتها وجد أن لجنتها الانتخابية فى الإسكندرية ما دفعها للمغادرة بدون تصويت.
 
 
كانت اللجان الانتخابية بدائرة قصر النيل، شهدت حالة من الهدوء الانتخابى قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى للانتخابات.
 

 


 


 


 


 

 


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