"الغرف السياحية" يدعو للمشاركة فى معرض قبرص لزيادة عدد الرحلات لمصر







كتبت ميرفت رشاد

أرسل الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة نورا على، إخطار للغرف السياحية بشأن المعرض الدولى للسياحة والسفر" تاكسيدى" المقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نيقوسيا فى قبرص خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل المقبل.

وقال الاتحاد فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن المعرض يعتبر أحد الفعاليات الهامة فى قبرص، حيث يعقد سنويا، ويفتتحه الرئيس القبرصى، وتشارك فيه عدة قطاعات، وأشار إلى أن المعرض يستهدف إبرام تعاقدات بين مشغلى الرحلات الأجانب أو القبارصة لخدمة السياح لقضاء عطلاتهم خارج قبرص، والذى بلغ إجمالى عدد الرحلات السياحية لهم 1.310 مليون رحلة خلال عام 2017، تتضمن 6775 رحلة إلى مصر فقط.

وأضاف الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أن المعرض يهدف لجذب السياحة الأجنبية إلى قبرص، والتى حققت معدلات غير مسبوقة فى الموسم الماضى بلغ 3.6 مليون سائحا، وأشار إلى أن مصر كانت تشارك فى هذا المعرض من جانب وزارة السياحة فى السابق، إلا انها توقفت لعدة سنوات، مطالبا من الشركات الراغبة فى الاشتراك بالمعرض بالتواصل مع المكتب التجارى المصرى فى نيقوسيا.