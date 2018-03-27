video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد تنظيم 6775 رحلة من قبرص إلى مصر 2017

"الغرف السياحية" يدعو للمشاركة فى معرض قبرص لزيادة عدد الرحلات لمصر

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:37 ص
"الغرف السياحية" يدعو للمشاركة فى معرض قبرص لزيادة عدد الرحلات لمصر معرض سياحى - أرشيفية





كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

أرسل الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة نورا على، إخطار للغرف السياحية بشأن المعرض الدولى للسياحة والسفر" تاكسيدى" المقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نيقوسيا فى قبرص خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل المقبل.

وقال الاتحاد فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن المعرض يعتبر أحد الفعاليات الهامة فى قبرص، حيث يعقد سنويا، ويفتتحه الرئيس القبرصى، وتشارك فيه عدة قطاعات، وأشار إلى أن المعرض يستهدف إبرام تعاقدات بين مشغلى الرحلات الأجانب أو القبارصة لخدمة السياح لقضاء عطلاتهم خارج قبرص، والذى بلغ إجمالى عدد الرحلات السياحية لهم 1.310 مليون رحلة خلال عام 2017، تتضمن 6775 رحلة إلى مصر فقط.

وأضاف الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أن المعرض يهدف لجذب السياحة الأجنبية إلى قبرص، والتى حققت معدلات غير مسبوقة فى الموسم الماضى بلغ 3.6 مليون سائحا، وأشار إلى أن مصر كانت تشارك فى هذا المعرض من جانب وزارة السياحة فى السابق، إلا انها توقفت لعدة سنوات، مطالبا من الشركات الراغبة فى الاشتراك بالمعرض بالتواصل مع المكتب التجارى المصرى فى نيقوسيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تعقد لقاءات هامة على هامش معرض "توت غنخ آمون" بلوس أنجلوس

بالأرقام.. تعرف على أهم 10 دول مصدرة للسياحة إلى مصر.. أوكرانيا الأولى

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر تحدت الإرهاب وحققت انتعاشة سياحية

اخبار السياحة

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

قبرص

اتحاد الغرف السياحية




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة