العمال الكردستانى: طائرات حربية تركية دمرت جسرا بقضاء العمادية شمالى دهوك

العمال الكردستانى: طائرات حربية تركية دمرت جسرا بقضاء العمادية شمالى دهوكالثلاثاء، 27 مارس 2018 08:02 م
الجيش العراقى - أرشيفية
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أعلن حزب العمال الكردستانى العراقي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات حربية تركية دمرت جسرا بقضاء العمادية شمالى دهوك.
وقال المتحدث باسم الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى ريفان ولات - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن طائرات حربية تركية دمرت جسر شانكى فى قصف استهدف منطقتى نيروة وريكان على الحدود العراقية التركية، وهما تابعتان لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، مشيرا الى أن الجسر يربط عدة قرى فى المنطقة.
واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستانى فى يوليو 2015 لأول مرة، بعد انسحاب مسلحى الحزب من الأراضى التركية عام 2013.
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