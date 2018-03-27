العصار: نتعاون مع "التموين" و"الاستثمار" لتوفير الزيت بأسعار مناسبة وجودة عالية







كتب زكى القاضى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربى" والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة سكاي كريسنت للتجارة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

أوضح "العصار" أنه بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على قيام شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى باستلام 500 طن من الزيت الخام شهرياً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحيث يقوم "مصنع 18 الحربى" بتكرير وتعبئة الكمية المخصصة طبقاً للمواصفات القياسية للزيت المصري فى عبوات سعة واحد لتر، وتوريدها للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مضيفاً أنه سيتم تعبئة عبوات زجاجات الزيت تحت علامة تجارية تحمل اسم "الطيبانى للإنتاج الحربى".

وأكد "العصار" أن الوزارة تستهدف الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى توفير إحدى السلع الأساسية للمواطنين، مشيدة بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين وإحدى الشركات المحلية، لتنفيذ هذا المشروع الذى يعود بالنفع على المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم لأحد السلع الهامة مثل زيت الطعام وبما يعظم العائد من الاستثمارات، مشيرةً إلى أن هذا التعاون المشترك يساهم في تقليل حجم الاستيراد بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وقد أوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية توقيع هذا البروتوكول لتحقيق سياسة الوزارة في مجال توفير المنتجات والسلع الغذائية وطرحها في منافذ البيع المختلفة والمجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالجودة المطلوبة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وأكد عصام محمد على - رئيس مجلس إدارة شركة سكاي كريسنت للتجارة - على سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، حيث تمتلك قاعدة صناعية متميزة وبها منظومة متكاملة تساهم فى تنفيذ مشروعات متعددة، وأوضح أنه بموجب هذا البروتوكول، فقد تم الاتفاق على أن تقوم "سكاي كريسنت" بتطوير خط تعبئة الزيت الموجود حالياً (بمصنع 18 الحربى) وإضافة خط تعبئة جديد إلى جانب الخط الحالي بما يضاعف الإنتاج الحالي من الزيت، كما تم الاتفاق على إضافة وحدة تكرير أوتوماتيكية للزيوت بالشركة، وأشار إلى أن شركته تقوم حالياً بدراسة إنشاء وحدة عصر زيوت (بمصنع 18 الحربى) وذلك في إطار الإعداد والتجهيز لزراعة النباتات الزيتية مستقبلاً وتقليل استيراد الزيت الخام.