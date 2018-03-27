العراق تنوي توفير السكر والزيوت لبرنامج دعم الغذاء من الإنتاج المحلي

العراق تنوي توفير السكر والزيوت لبرنامج دعم الغذاء من الإنتاج المحليالثلاثاء، 27 مارس 2018 09:31 م
كميات سكر
بغداد (رويترز)
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قالت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية العراقية في بيان اليوم الثلاثاء إن العراق يعتزم توفير جميع كميات السكر والزيوت لبرنامج دعم الغذاء من المنتجين المحليين.
وذكرت اللجنة أنها قررت "تخويل وزارة التجارة توفير مواد البطاقة التموينية لاسيما مادتي السكر والزيت من المنتج المحلي حصرا عام 2018".
وأضافت أن توريد السلع الغذائية المدعمة سيكون "من المصانع العراقية المسجلة لدى هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية".
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