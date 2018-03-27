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العثور على جثة طالب متأكلة ملقاة بالشارع فى أكتوبر

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:17 م
العثور على جثة طالب متأكلة ملقاة بالشارع فى أكتوبر جثة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طالب ملقاة بالشارع فى أكتوبر، بها تأكل بأجزاء منها كما عثر بجانبها على سرنجة تحتوى على مادة مخدرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالشارع، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة "س.س" طالب، بها تأكل بأطراف اليدين والوجه والصدر.

وعثر رجال المباحث بجانب الجثة على "سرنجة" تحتوى على مادة مخدرة "هيروين"، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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