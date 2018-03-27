العاملون بالسياحة يتوافدون على لجان الاقتراع بالمحافظات







كتبت ميرفت رشاد

توافد المئات من العاملين بالقطاع السياحى، فى جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم الثلاثاء، على لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت.

وقامت شركات السياحة، بتوفير أتوبيسات لنقل الراغبين فى المشاركة ومن لهم حق التصويت في اللجان المتوافرة بالمحافظات السياحية.

فيما طالب اتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، جموع العاملين بالقطاع، بالنزول والمشاركة فى التصويت ضمانا لاستمرار حالة الأمن والاستقرار، والتي تبشر بعودة الحركة السياحية.

وأكدت نورا على اتحاد الغرف السياحية، فى تصريحات صحفية أن السياحة صناعة حساسة ترتبط مباشرة بالأمن والاستقرار بشرط توافرهما لفترة طويلة، مشيرة إلى أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة حالة من الهدوء سواء فى الوسط السياسى أو فى الشارع المصرى، على الرغم من محاولات البعض للنيل من مصر بأخبار ملفقة تنشر في الخارج حول عدم توافر الأمن، وعزوف المصريين عن المشاركة في الانتخابات.

وراهن الاتحاد العام للغرف السياحية، على وعى العاملين به بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، فى التواجد بكثافة أمام اللجان ما يبث صورة إيجابية للعالم حول استقرار مصر، ويساهم في الترويج السياحي بشكل كبير.