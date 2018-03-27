العامة للبترول تنظم 6 رحلات لنقل العاملين من القاهرة للتصويت برأس غارب







كتب أحمد أبو حجر

واصلت الشركة العامة للبترول لليوم الثانى على التوالى فى تنظيم رحلات لنقل العاملين بالشركة من القاهرة لرأس غارب للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى ثان أيام انتخابات الرئاسة.

وتوجهت صباح اليوم 6 أتوبيسات من القاهرة لرأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

من جانبه، قال الدكتور محسن إن ثالث أيام الانتخابات الرئاسية سيكون أكبر حشد ليختتم آخر أيام الانتخابات ليصبح يوما احتفاليا إيمانا منهم بما قدموه للوطن وأنهم سيظلون على أهبة الاستعداد فى أى حدث.

وأكد النوبى أن غرفة عمليات الشركة تتابع جميع التحركات حتى لا تكون هناك أى معوقات تواجه العاملين الناخبين.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.